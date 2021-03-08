حنان أبو العزم رئيسا للجنة الصناعة .. ومحمد حلاوة وكيلا

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن فوز حنان أبو العزم برئاستها، فضلا عن فوز كل من النائبين محمد حلاوه وأحمد أبو هشيمة على مقعدي الوكالة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتى تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.