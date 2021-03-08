شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين رئيسا للجنة المالية بالشيوخ وعبد الحليم وزكى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور هاني سري الدين ، بمنصب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ، كما فاز النائبين جمال عبدالحليم ، وياسر زكي ، بمنصب الوكيلين وفاز بمنصب أمين السر النائب أكمل نجاتي.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا فى مستهل جلسة اليوم الاثنين، أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14، وتم رفع الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.