شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى كامل رئيسا للجنة الإسكان بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت نتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، حيث فاز النائب مصطفى كامل، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين أحمد صبور، وأكمل الله فريد، وكيلى اللجنة، والنائب السيد إبراهيم عوض، أمينا للسر.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.