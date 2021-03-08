شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وتأهيل القيادات النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة، حققـت الدولـة المصريـة تقدماً ملحوظـا فى مجـال تمكيـن المــرأة المصريــة، ولا تــزال الجهــود مستمرة لتعزيز هذه الحقوق للمساهمة فى التنمية المستدامة .

كما عملت الدولة المصرية على مدار الـ 7 سنوات الماضية على مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمة والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التي كانت تمارس ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواه.

- زيادة عـدد السـيدات فى المناصب الحكومية بوصول عــدد الوزيــرات لـ 8 بمــا يمثــل 25 % مــن إجمالي الحكومــة

- تقلــد النســاء المصريــات منصــب محافــظ، وتــولي 5 منصــب نائــب المحافــظ.

- زيادة عــدد القاضيــات في مصــر لـأكثر من 66 قاضيــة في المحاكـم الابتدائية لعـام 2018.

- زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، فتشغل المرأة المصرية 45% من إجمالى الوظائف الحكومية (مقارنةً بالمتوسط العالمى 32%).

- أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة زيـادة نسـبة تمثيـل المـرأة المصريـة إلى 25% بالبرلمان.

- الإلزام دستوريا بتمثيل المرأة بنسبة 25 % فى المجالس المحلية.

- حصدت المرأة 165 مقعدا فى البرلمان، بواقع 29% وذلك للمرة الأولى .