شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة وكيلا لـ"صناعة الشيوخ".. ويؤكد: أتطلع للعمل مع اللجنة والمجلس لخدمة الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ وأمين المشروعات الصغيرة والتخطيط بحزب مستقبل وطن، بمنصب وكيل لجنة الصناعة والتجارة فى المجلس، خلال الانتخابات التى جرت صباح اليوم الاثنين، وأسفرت عن اختيار هيئات مكاتب لجان المجلس الأربع عشرة.

كان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ خلال الفترة الأخيرة، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشرتها الجريدة الرسمية، ليعود مجلس الشيوخ للانعقاد واستئناف أنشطته التى استهلها بالانتخابات وتشكيل مكاتب اللجان النوعية تمهيدا لبدء عمله البرلمانى.

وفى هذا الإطار، عبر النائب محمد حلاوة عن سعادته وامتنانه لثقة زملائه أعضاء مجلس الشيوخ ولجنة الصناعة والتجارة بالمجلس، ودعمهم واختيارهم له وكيلا للجنة، مؤكدا أنه سيعمل بكل ما فى وسعه ليكون جديرا بتلك الثقة، وداعما حقيقيا للمجلس ولجانه وللاقتصاد الوطنى.

وأضاف "حلاوة" على هامش الانتخابات التى جرت قبل قليل، أنه يتطلع إلى العمل مع زملائه وهيئة مكتب اللجنة، ومع السادة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، من أجل تنشيط ودعم القطاع الصناعى والتجارى الوطنى بكل السبل والأدوات البرلمانية المتاحة، ومساندة خطة الدولة والقيادة السياسية المتواصلة على صعيد البناء والتنمية وتحديث آفاق الاقتصاد، وهدفه وكل زملائه أن تواصل الصناعة المصرية مسيرة نهضتها وتضاعف قدراتها على صعيد الاستثمارات والإنتاج والعمالة ونسبة الإسهام فى الناتج المحلى.