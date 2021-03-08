شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم رئيسا للجنة الإعلام بمجلس الشيوخ.. ومحمد سعيد وكيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة لجنة الإعلام، وفاز النائبان محمد سعيد وسها سعيد، بمنصب وكيلي للجنة الإعلام ومحمود القط أمينا للسر.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 ، التى تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية