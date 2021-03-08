شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الله الأعصر رئيسا لتشريعية مجلس الشيوخ وباهر وشوقى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المستشار عبد الله الأعصر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، كما فاز كلا من النائبين محمد باهر، ومحمد شوقي بوكالة اللجنة، كما أسفرت الانتخابات التى جرت منذ قليل عن فوز النانب فيكتور جرجس، بأمين سر اللجنة.

وحرص أعضاء اللجنة على التقاط صور تذكارية بعد الانتهاء من الانتخابات.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتجرى الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ وهى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية