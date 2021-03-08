شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة الجندى رئيسا لـ"دفاع الشيوخ " ونصير وجاد وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، فوز الفريق أسامة أحمد الجندى رئيساً بالتزكية ، فيما فاز بمقعدي الوكالة بالتزكية كلا من اللواء محمد جاد ( وكيلا أول)، واللواء طارق نصير ( وكيلا ثان)، فيما حصد النائب خالد اسماعيل فوزى مقعد أمانة السر بالتزكية.

وتأكدت اللجنة في بدايه انعقادها، من تحقق النصاب القانوني اللازم لصحة العملية الانتخابية، وتضم لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في عضويتها، 21 برلمانياً.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا فى مستهل جلسة اليوم الاثنين، أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14، وتم رفع الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.