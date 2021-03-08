شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للشيوخ نصف ساعة للسماح بالتظلم فى عضوية اللجان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمدة نصف ساعة حتى يتمكن الأعضاء من التقدم بتظلماتهم فى كشوف عضوية اللجان المبدئية إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها ثم تنعقد الجلسة العامة مرة أخرى لعرض الكشوف النهائية لعضوية اللجان.

وتنص المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه إذا كان لأى عضو اعتراض على عدم اختياره بلجنة معينة أو اعتراض على القوائم التى تم إعلانها يقوم بتقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ثم بعد ذلك تبدا إجرءات انتخابات هيئات مكاتب اللجان الـ 14 وهيئة مكتب اللجنة يضم رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على أن تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان وتكون نتيجة الفوز بالمنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.

ومن المقرر حسب اللائحة الداخلية، أن يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.