شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النائب عبد السلام الجبلى برئاسة لجنة الزراعة بالشيوخ ونبيل والسباعى وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المهندس عبد السلام الجبلى، برئاسة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بينما فاز كلا من النائبين عمرو نبيل ومحمد أحمد ماهر السباعي، بوكالة اللجنة، كما فاز بأمانة السر النائب جمال أبو الفتوح.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.