شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية يستمد منها الوطن ضميره وقوته وشموخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، مشيرة إلى أن الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب. تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها، أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه".