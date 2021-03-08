شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ يتفقد اللجان النوعية للتأكد من انتظام سير الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، اللجان النوعية للتأكد من انتظام سير انتخابات النوعية والبالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14، وذلك بعد رفع الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب.

وحسب لائحة مجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.