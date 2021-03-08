شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يدعو لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعوة أعضاء المجلس لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على ان تقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان وتكون نتيجة الفوز بالمنصب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة

ومن المقرر حسب اللائحة الداخلية، أن يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.