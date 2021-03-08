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النائب تيسير مطر ينهى خلافا بين شباب بالبساتين والمحامى محمود حافظ يشكره.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أنهى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ،  خلافا واشتباكا نشب بين مجموعة شبابية بشوارع أحمد زكى وحامد نافع وعلى عبد العزيز بدائرة البساتين ودار السلام محافظة القاهرة أسفرت عن حدوث إصابات وتلفيات.

وتوجه المستشار القانوني محمود حافظ المحامي، بالشكر للنائب تيسير مطر على موقفه، مؤكدا أنه قد تم الصلح والتراضي وإنهاء المشكلة لكون جميع الأطراف أهل وأخوة وجيران وذلك بعد تدخل النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، والذي انهي الخلاف بين أطرافه، في إطار من الحب والمودة كعادته الدائمة في بث روح الإخاء والمحبة بين أهل دائرته.

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النائب تيسير مطر 

 

النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين (2)
النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين 

 

محمود حافظ المحامي
محمود حافظ المحامي

 

النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين (3)
النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين

 

النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين (4)
النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين

 

النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين (5)
النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين

 

النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين
النائب تيسير مطر ينهى خلافا بالبساتين
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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