شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى توفير لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بشأن مشاركة القطاع الخاص فى توفير التطعيمات بأمصال فيروس كورونا "كوفيد 19" بشرط حصول هذه المؤسسات على موافقة هيئة الدواء المصرية.

وأشار أبو العلا ، فى الاقتراح المقدم، إلى أنه فى ظل التوجه لتوفير اللقاحات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، أصبح من الضرورى أن يكون هناك إسراع فى تطعيم أكبر عدد ممكن، ولذلك على الدولة إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص من أجل المساعدة فى توفير الأمصال.

وأوضح أبو العلا، أنه لن تكون الموافقة لكافة المنشآت الطبية على توفير أمصال فيروس كورونا، ولكن من خلال وضع عدة شروط من بينها حصول المنشأة على موافقة وزارة الصحة، والتأكيد على ضمان سلامة هذه الأمصال وإمكانية التخزين والاستيراد من شركات معتمدة من هيئة الدواء.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "من بين الشروط الواجبة في المنشآت التى يسمح لها، ضمان سلامة التداول مع مراقبة التخزين، وكذلك إجراءات ومستندات وبيانات التتبع والتلقيح مع اعتماد العاملين بالمنشأة وتدريبهم مع ضمان التسجيل لكافة البيانات والأعداد والإحصائيات اليومية وتسليمها للوزارة مع استمارات الموافقة وكود عبوة المصل لكل مواطن على حدة مع ضمانات وجود رصيد للجرعة الثانية".