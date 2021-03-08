شكرا لقرائتكم خبر عن لجنتا الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ تتصدران قائمة اللجان النوعية بـ45 برلمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تتصدر كل من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قائمة اللجان النوعية من حيث عدد أعضائها وذلك بواقع 45 عضوا، يعقبها لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بواقع 31 عضوا.

ووفقا للكشوف، يبلغ عدد أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف 7 أعضاء، ولجنة حقوق الإنسان 20 برلمانيا، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام بواقع 23 برلمانيا، فيما تضم لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة 12 عضوا، وتضم لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة 17 برلمانيا.

وحسب الكشوف، تضم لجنة الصحة والسكان 22 برلمانيا، ولجنة الشباب والرياضة 11 برلمانيا، أما لجنة الزراعة والري فتضم 23 نائبا، ولجنة الدفاع والأمن القومي تضم 21 نائبا، فيما تضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 24 نائبا، وتضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 22 نائبا.

وجاءت كشوف العضوية بمجلس الشيوخ، لتكشف عن انضمام 19 برلمانياً إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.

ونستعرض المواد اللائحية المنظمة لتشكيل اللجان النوعية والانضمام إليها وإجراءات انتخابات هيئات مكاتبها:

مادة 39 : تتكون كل لجنة من لجان المجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

مادة 40 : يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

مادة 41 : يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

مادة 42 : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 43 : تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية .وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

مادة 44 : يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها