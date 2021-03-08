شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كشوف العضوية باللجان النوعية لمجلس الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينشر ”الخليج 365” كشوف العضوية باللجان النوعية بمجلس الشيوخ البالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

وحسب اللائحة الداخلية للمجلس، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.

وقامت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، خلال الأيام الماضية، بكافة الاستعدادات والترتيبات التنظيمية والتي من بينها تسكين مقرات اللجان الـ(14)، حيث يشهد الدور الأرضي لمبني مجلس الشيوخ وجود لجنتا الثقافة، حقوق الإنسان، لجنة الشؤون الدينية. .

أما الدور الأول للمبني يشهد تواجد 11 لجنة برلمانية هما الشؤون الدستورية، الاقتصادية، الشؤون الخارجية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الصناعة والتجارة، لجنة الطاقة، لجنة الاسكان، لجنة التعليم والاتصالات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والري.