غدا.. انتهاء امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تنتهي غدا الثلاثاء، امتحانات نصف العام بالمعاهد الأزهرية، بعد أن استمرت لمدة 11 يوما، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ومن المقرر أن تبدأ المناطق الأزهرية في تصحيح أعمال الامتحانات، تمهيدا للإعلان عن النتيجة.

وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أمس، امتحانات الشهادة الإعدادية والثاني الثانوي (الأدبي/ العلمي/ العلوم الإسلامية) في معاهد الشروق بمنطقة القاهرة.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحان المواد الثقافية، وطلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة)

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة)، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العلوم الإسلامية امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع).

واطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية امتحان المواد الثقافية، اليوم الأحد بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الفلسفة/ المواطنة) ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان (الفيزياء/ الكيمياء/ الأحياء/ المواطنة)

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العلوم الإسلامية امتحان (اللغة الأجنبية الأولى/ الإحصاء/ المواطنة/ الاجتماع)، وسط متابعة من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية وإجراءات احترازية داخل اللجان.

وخلال جولاتهم أكد مستشارو قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.