ميد بنك يخطط لزيادة رأسماله وتقديم خدمات التجزئة المصرفية لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف عمرو الجارحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميد بنك، إن البنك أعد دراسة لزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه وعرضها على البنك المركزي للموافقة عليها للتوافق مع قانون البنوك الجديد.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أعلن البنك عن هويته واستراتيجيته الجديدة وتغيير اسمه من بنك مصر إيران إلى ميد بنك.

وتتوزع ملكية البنك بين مصر وإيران بواقع 60% لمصر و40% لإيران تستحوذ مصر على الحصة الأكبر.

وأضاف الجارحي في المؤتمر الصحفي أن مراحل زيادة رأسمال البنك ستكون على مراحل سواء من حقوق الملكية والأرباح المحتجزة للمساهمين أو ضخ أموال مباشرة من المساهمين في مصر فضلا عن تمتع البنك بملاءة مالية قوية تتوافق مع المعايير الدولية.

وبحسب الجارحي فإن استراتيجية البنك تركز على دخول مجال التجزئة المصرفية لأول مرة، وكذلك تدشين خدمات رقمية عبر إطلاق والتوسع في ائتمان للشركات.

وتستهدف خطة البنك حتى 2025 زيادة حجم ميزانية البنك من 29 مليار جنيه إلى بين 70 إلى 75 مليار جنيه، ونمو ودائع البنك من 24 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه، وزيادة أرباح البنك من 303 ملايين جنيه إلى مليار جنيه في نهاية الخطة، بحسب الجارحي.

وأضاف أن خطة البنك تركز على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى إنشاء إدارة متخصصة في هذا المجال لدعم مبادرة البنك المركزي والوصل بنسبة 25% من إجمالي محفظة قروض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية ديسمبر 2022 طبقا لتعليمات المركزي.

ويعمل بالنبك أكثر من 700 موظف، وتأسس في ٢٧ مايو ١٩٧٥ كشركة مساهمة مصرية وفق أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.

ويمتلك البنك شبكة فروع تبلغ 16 فرعًا موزعة بين محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والأسكندرية والدلتا والصعيد.

ويستهدف البنك لتطوير كافة فروع البنك والوصول بعددهم إلى 40 بنكًا في نهاية 2025.

وأوضح أن البنك نشر عدد 14 ماكينة صراف آلي وجاري التعاقد مع 10 ماكينات جديدة لنشرهم على مستوى فروع البنك الجديدة ومناطق مختلفة.

وقال الجارحي إن خطة البنك تستهدف دعم 3 عناصر وهم الشركاء في رأسمال البنك والعملاء والعاملين بهدف تحقيق عوائد مقبولة على حقوق المساهمين وتقديم أفضل خدمات مصرفية في الإقراض والودائع لجذب عملاء جدد، وتدعيم العاملين والتواجد بقوة في السوق المصرفي بكفاءة عالية.

وأوضح أن عملية تطوير البنك بدأت من 8 شهور بعد موافقة محافظ البنك المركزي طارق عامر في إسناد منصب العضو المنتدب مع رئاسة البنك في مايو الماضي.

وقال إن بعد ذلك استقر البنك على "نعمل لمستقبلك" ليكون شعارًا للبنك مشيرا إلى تدعيم البنك بموظفين على مستوى كبير من الخبرة في قطاعات مختلفة في الائتمان للشركات والتجزئة والخدمات الرقمية.