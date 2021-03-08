أول تعليق إيراني على استهداف مليشيا الحوثي لمنشآت سعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 25 دقيقة

في أول تصريح إيراني عقب الهجوم الذي استهدف الظهران ورأس تنورة السعودية، الأحد ، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن الهجمات التي تستهدف منشآت سعودية زاعما أن ”من حق الشعب اليمني الدفاع عن نفسه“

ولم يعلق زاده مباشرة على الشكوك المثارة حول مسؤولية طهران عن الهجوم الأخير، لكنه اكتفى باستنكار الاتهامات المتكررة لبلده بالوقوف وراء الهجمات المتكررة ضد السعودية.

وقال خطيب زاده في المؤتمر الصحفي إن ”رمي الاتهامات لا يحل المشكلة، ويجب إنهاء الحرب في أسرع وقت“ على حد قوله.

ويأتي هذا بينما تدعم إيران ميليشيات الحوثي للسيطرة بالقوة على اليمنيين وشن هجمات على المملكة.

ورغم تبني المتمردين الحوثيين للهجوم، إلا أن قدرتهم على إرسال طائرة مسيرة من اليمن حتى الحدود الشرقية للمملكة العربية السعودية، على الخليج العربي تبقى محل شكوك.

ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية عن مستشار بالديوان الملكي السعودي قوله إن ”كل المؤشرات تشير إلى إيران“، مشيرا إلى أنه لم يتضح ما إذا كان مصدر الهجوم إيران أم العراق لكن الهجوم لم يأت من جهة اليمن.

وسبق أن تبنى المتمردون الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة على مواقع داخل الأراضي السعودية، وتبين فيما بعد أن مكان انطلاقها لم يكن من الأراضي اليمنية.