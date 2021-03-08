إيطاليا تبدأ تحقيقًا مع جزائري يشتبه بتورطه في هجمات باريس 2015

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الإثنين، بدء إجراءات قضائية ضد جزائري يبلغ من العمر 36 عامًا، يشتبه بأنه عضو في تنظيم ”داعش“ وبأنه وفّر ”وثائق مزورة“ لمرتكبي هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في فرنسا.

وكشفت التحقيقات ”بفضل تعاون دولي واسع، قرب المشتبه به من مجموعات متطرفة، فضلًا عن نشاطه المباشر في دعم منفذي الهجمات الإرهابية على باتاكلان، واستاد دو فرانس، والهجمات المسلحة التي حدثت في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ”من خلال تقديم وثائق مزورة لمنفذيها“، وفق بيان لشرطة باري.

وعرّفت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ اليومية المشتبه به، على أنه عثمان توامي، المسجون حاليًا لحمله أوراقًا مزورة. وكان من المفترض أن يخرج من السجن في حزيران/يونيو.

ووفقًا للصحيفة، كان توامي جزءًا من خلية تابعة لتنظيم ”داعش“ تعمل في فرنسا وبلجيكا، إلى جانب شقيقيه. كما أنه كان على اتصال مع أميدي كوليبالي، وشريف كواشي، اللذين نفّذا مع سعيد كواشي، هجمات كانون الثاني/يناير 2015، ضد صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، وشرطيين، ومتجر يهودي.

ومن المقرر أن يعقد المدعي العام في باري، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عند الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش، مع المحققين وجهاز مكافحة التطرف والإرهاب، وقسم متخصص من شرطة باري.