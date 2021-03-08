مريرت… حجز طنين من “الماحيا” وإيقاف خمسيني متهم بإعدادها

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر الأمن بمدينة مريرت، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص في الخمسينيات من عمره، متلبسا بحيازة كمية كبيرة من مسكر “الماحيا” وعدد من أنواع المخدرات معدة للترويج.

وحسب مصادر محلية، فإن مصالح الأمن بمفوضية الشرطة بمريرت، قد تمكنت مساء أمس الأحد، من توقيف الشخص المذكور الذي يعد من ذوي السوابق القضائية المتعددة في مجال ترويج المخدرات والخمور، والذي يشتبه في تورطه في ترويج “الماحيا” بالمنطقة.

وأضاف المصدر داته، أنه جرى حجز حوالي طنين من “الماحيا”، وكمية كبيرة من التين المخمر، بالإضافة إلى تجهيزات وقنينات غاز كان يستعملها، في صنع، وتقطير “الماحيا”.

هذا وقد تم وضع المشتبه فيه رهن البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة.