تفاصيل حصرية عن عمل الدوزي الجديد… أغنية رومانسية ترويجية لمسلسل مغربي

جدة - عبدالحي حسين - يطلق الفنان عبد الحفيظ الدوزي، اليوم الاثنين، بمناسبة الثامن من مارس الحالي، كليب جديد بعنوان “صبارة”، يهديه إلى النساء.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الأغنية الجديدة هي ترويج لمسلسل جديد يحمل عنوان “أولاد المرسى”، وهذا هو سر وجود ممثلين رفقة الدوزي في الكليب المنتظر الإفراج عنه.

وبخصوص الأغنية، فهي رومانسية حزينة، تحكي عن تضحيات حبيبة من أجل حبيبها، بشكل يلائم قصة المسلسل الذي لم يعرض بعد.

ويقول الدوزي عن عمله الجديد: “هو تكريم لكل امرأة ضحّت في حياتها بالكثير… لكل من قاست وصبرت من أجل إسعاد الآخرين… لأنكن عماد المجتمع وأساسه”.

وتعامل الدوزي في أغنية الكليب مع كاتب الكلمات والملحن جلال الحمداوي، الذي أشرف على التوزيع كذلك.

وعاد فريق عمل مسلسل “ولاد المرسى”، إلى بلاطو التصوير، شهر يونيو الماضي لتصوير المشاهد المتبقية منه، بعدما اضطر إلى توقيفه، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والاجراءات التي اتخذها المغرب لمنع انتشاره.

ويشارك في المسلسل الذي من المنتظر أن يتكون من 30 حلقة، مجموعة من الأسماء، من بينها ماجدولين الإدريسي وعزيز داداس وعبد السلام بوحسيني وأمين الناجي، وآخرون، علما أنه يعالج مواضيع اجتماعية كثيرة.