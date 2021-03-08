مؤسس تويتر يعرض “التغريدة الأولى” للبيع.. والسعر يبلغ 2.5 مليون دولار!

جدة - عبدالحي حسين - طرح جاك دورسي، المؤسس المشارك لشركة “تويتر:، أول تغريدة له للبيع، ووصلت عروض الشراء إلى 2.5 مليون دولار.

وكانت أولى التغريدات على حساب دورسي، في مارس عام 2006، وتقول: “فقط أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي”.

وسوف تباع التغريدة على هيأة “رمز غير قابل للاستبدال”، وهي شهادة رقمية خاصة للمصادقة على من يملك صورة، أو مقطع فيديو، أو أي شكل آخر من الوسائط عبر الأنترنت.

ووفقا لما أوردته “بي بي سي”، فإن المنشور المذكور سيبقى متاحا للجمهور على تويتر حتى بعد بيعه في مزاد علني.

وسوف يحصل المشتري على شهادة موقعة، وموثّقة رقميا من دورسي، فضلا عن بيانات وصفية للتغريدة الأصلية، تتضمن معلومات مثل وقت نشر التغريدة، ومحتوياتها النصية.