نورة السويدي تعلن إطلاق مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم الفتيات الأفريقيات

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أعلنت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام عن إطلاق مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم الفتيات الأفريقيات، لمحو الأمية الرقمية وفقا للبيان.



المبادرة جاءت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الاستراتيجين، في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات لمناصرة المرأة حول العالم وتمكينها وردم الفجوة بين الجنسين.

جاء ذلك على هامش ملتقى القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية بتنظيم من الاتحاد النسائي العام وبرنامج الشيخ خليفة للتمكين "أقدر".