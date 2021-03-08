بن مبارك يدعو الأمم المتحدة لوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المرأة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

وجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نداءً إلى هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة حول ما تعانيه المرأة اليمنية من انتهاكات وممارسات من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية التي لا زالت تسيطر على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية.



وقال وزير الخارجية في رسالته التي وجهها للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة، "ان المرأة اليمنية تحملت وحدها مسؤولية تأمين الغذاء والماء والدواء لأبنائها في ظل سرقة مليشيات الحوثي للمساعدات الإنسانية وتوظيفها لخدمة آلة الحرب، وتعاني بقسوة بسبب سلب الحوثيين لأولادها من المدارس وتجنيدهم بالقوة في الصفوف الأمامية ليكونوا وقودا لحربهم ضد أبناء الشعب اليمني".

وأضاف " ان المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه شتى أنواع الانتهاكات بما فيها مصادرة حقها في التعبير عن الرأي والتظاهر، حيث زج الحوثيون بالمئات من النساء في سجونهم الخاصة ومارسوا في حقهن مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات، والتي أكدها تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بشأن اليمن الصادر بتاريخ 22 يناير 2021، وقد أصدر مجلس الأمن قراراه رقم 2564 لسنة 2021 الذي أدرج أحد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الممارسات إلى قائمة العقوبات".

وطالب وزير الخارجية من هيئة المرأة تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية والتضامن معها لحمايتها ونيل حقوقها التي كفلتها القوانين اليمنية والدولية، ولفت نظر المنظمات الدولية المهتمة بقضايا المرأة للمساعدة في التخفيف من تلك المعاناة التي تواجه النساء في مناطق الحوثيين.