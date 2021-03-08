سكرتير القائد العام: اعتبارا من اليوم سيتم رفع عدد من السيطرات في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي رفع عدد من السيطرات في بغداد.

وقال البياتي في تصريح للسومرية نيوز انه بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم اعتبارا من الساعة ٢٠٠٠ اليوم ٨ اذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروي وتسهيل حركه تنقل المواطنين في العاصمة.



