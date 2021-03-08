انت الان تتابع خبر بالفيديو كنائس الموصل تقرع اجراسها وتنفض غبار الحرب والان مع التفاصيل

قدّم بابا الفاتيكان في كنيسة حوش البيعة صلاة لمتضرري الحرب في الموصل وظهر البابا وهو وسط ركام الكنيسة التي فجرها تنظيم داعش الارهابي

تناقص مأساوي



وقال الحبر الأعظم "التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره".

السلام يهزم الارهاب



وبعد زيارته لكنيسة حوش البيعة وصل بابا الفاتيكان إلى بلدة قرقوش حيث التقى مسيحيي سهل نينوى بعد تحرير المنطقة من داعش.