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بالصور..خريجو ذي قار يجددون المطالب بتعيينهم على الملاك الدائم

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بغداد - ياسين صفوان - جدد خريجو محافظة ذي قار المعتصمين دعوتهم للحكومة المحلية بتعينهم على الملاك الدائم.
وقال مراسل الخليج 365 في مدينة الناصرية ان تظاهرة حاشدة نظمها خريجو كليات القانون في مركز المدينة وصولا الى جسر الزيتون مطالبين الحكومة المحلية بانصافهم من خلال تضمين درجاتهم الوظيفية وفق الية الحذف والاستحداث المتبعة في التعيينات الحكومية.
وطالب المتظاهرون مجلس النواب بتوفير فرص التعيينات في موازنة العام الحالي لخريجي الكليات والمعاهد لابناء محافظة ذي قار التي اعتبرها البرلمان منكوبة في وقت سابق.

 

 

 

 

 

 

 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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