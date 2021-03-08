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انت الان تتابع خبر بالصور: افتتاح أكبر حديقة للأزهار النادرة في اليوم العالمي للمرأة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شهدت منطفة نوفوسيبيرسك الروسية افتتاح أكبر حديقة لأزهار الجوري الهولندية ذات الألوان الخلابة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية صورا لأشكال مختلفة من زهور الجوري في حديقة نوفوسيبيرسك الروسية.
وتقع دفيئة "نوفوسيبيرسك" في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، وتحوي 171 ألف شجيرة من أزهار الجوري الهولندية على مساحة قدرها 10.000 متر مربع.
يذكر أن أصحاب محلات بيع الأزهار في جميع أنحاء روسيا يستعدون لبيع باقات الأزهار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من اذار.