بالصور: افتتاح أكبر حديقة للأزهار النادرة في اليوم العالمي للمرأة

وتقع دفيئة "نوفوسيبيرسك" في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية، وتحوي 171 ألف شجيرة من أزهار الجوري الهولندية على مساحة قدرها 10.000 متر مربع.

يذكر أن أصحاب محلات بيع الأزهار في جميع أنحاء روسيا يستعدون لبيع باقات الأزهار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من اذار.