المالكي يهنئ المرأة العراقية: انتن العزة والإباء والشموخ

وقال المالكي في تغريدة على "تويتر"،: تحية للمرأة في عيدها العالمي وتحية للمرأة العراقية المجاهدة والمدركة والواعية لدورها ومكانتها في المجتمع أينما وحيثما كانت".

واضاف في تغريدة أنه "سيواصل الدعم والمساندة للدور الحيوي الذي مازال ملايين العراقيات يواصلنه على طريق بناء مستقبل العراق".



وخاطب المالكي المرأة العراقية بالقول: كل عام وأنتن العزة والإباء والشموخ".