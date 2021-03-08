لهذا السبب.. تصاعد الاحتجاجات في ميانمار وإغلاق المحال والشركات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أغلقت المتاجر والشركات والبنوك، أبوابها في يانغون أكبر مدن ميانمار اليوم الإثنين، بعد أن دعت النقابات المهنية الرئيسية إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد.



وقال شهود إن شخصين قتلا عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين في بلدة ميتكينا الشمالية اليوم الإثنين، وأن آخرين أصيبوا، وفقا لرويترز.

وقال شهود آخرون إن القوات أطلقت النار في الهواء في عدة أماكن في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، وفتشت السيارات في وسط يانغون لمنع المحتجين من التجمع.

ومع ذلك أظهرت تسجيلات مصورة على فيس بوك أن حشوداً تتظاهر ضد الانقلاب العسكري، تجمعت هناك وفي مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، وفي مدينة مونيوا إلى الغرب.

ورفع المحتجون رايات على شكل عباءات نسائية أو نشروا العباءات على حبال في الشوارع في اليوم العالمي للمرأة وشجبوا المجلس العسكري.

ودعت تسعة اتحادات عمالية على الأقل تغطي قطاعات منها البناء، والزراعة، والصناعة، شعب ميانمار، للإضراب عن العمل لإنهاء انقلاب 1 فبراير (شباط) العسكري، وإعادة تنصيب حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

وقالت الاتحادات العمالية في بيان إن السماح باستمرار عمل الشركات والنشاط الاقتصادي سيدعم الجيش "الذي يقمع طاقة شعب ميانمار".

وأضاف البيان "وقت الدفاع عن ديمقراطيتنا، حان".