شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تسجل 57,586 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 57,586 إصابة مؤكدة و 1,679 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 28,771,749 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 522,973 وفاة.