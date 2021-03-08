وزير خارجية اليونان يبحث في القاهرة التطورات في شرق المتوسط

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

وصل وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين على رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات في شرق المتوسط.



وصرحت مصادر مطلعة بأن وزير خارجية اليونان سيتلقي في مصر مع عدد من كبار المسؤولين لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر واليونان واستعراض آخر التطورات بالمنطقة خاصة في شرق المتوسط وليبيا.

وكان ألكسندروس بابايوانو المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية قال يوم الأربعاء الماضى إن الزيارة ستناقش العلاقات الثنائية، ومجمل الوضع السياسي، والتعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون في قطاع الطاقة، والقضايا الإقليمية سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا، ومتابعة "منتدى الصداقة" الذي عقد أخيراً في أثينا.