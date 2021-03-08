دولة الإمارات تستضيف منتدى "القيادات النسائية" احتفاء باليوم العالمي للمرأة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

تنظم اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الإثنين، منتداها الأول للمرأة بعنوان "آمال المرأة وتحدياتها في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا".



يأتي ذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة وبمشاركة عدد من أبرز القيادات النسائية الدولية والناشطات في مجال حقوق المرأة.

ويتضمن المنتدى حلقة نقاشية حول تفاقم التحديات التي تواجهها المرأة في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك اللاجئات المعرضات للخطر والأمهات العاملات.

ويشارك في المنتدى، نائبة رئيس جمهورية كوستاريكا إبسي كامبل بار، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو نجوكا، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، والمديرة العامة السابقة لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا، والأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام عزة كرم، والسفيرة سوزان إسرمان، والناشطة لطيفة ابن زياتن، الحائزة على جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021م.

وستتبادل المتحدثات وجهات نظرهن ومقترحاتهن حول كيفية دعم المرأة خلال وبعد أزمة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز دور المرأة في تحقيق الأخوة الإنسانية.

وقال المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المرأة في مختلف أنحاء العالم، إلا إننا نعول على قدرة هذه القيادات النسائية المتميزة في رفع الوعي بآثار جائحة فيروس كورونا على النساء في جميع أنحاء العالم، وابتكار حلول فعالة لمساعدتهن على مواجهة هذه التحديات.

يبدأ المنتدى الذي ينظم افتراضيًا في الساعة الثانية "2:00" مساءً بتوقيت جرينتش/ الساعة السادسة "6:00" مساءً بتوقيت مدينة دبي الإماراتية، كما سيتم بث الحدث على منصات التواصل الاجتماعي للجنة العليا للإخوة الإنسانية.