بيانات تكشف إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أظهرت بيانات تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 116.8 مليون، حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات الموزعة، أُعطيت حول العالم لنحو 304.3 مليون جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116.849 مليون، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 66.1 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2.593 مليون.

وأظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، توزيع نحو 304.3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.