انت الان تتابع خبر إبراهيموفيتش يكشف عن مصيره مع ميلان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-08 | 10:33
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أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، أنه مستعد للبقاء في الروسونيري لموسم آخر.
وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لقناة "راي سبورت": "أنا زلاتان، أشعر بالمسؤولية وبأنني قائد، هذا الفريق هو الوحيد الذي جعلني أشعر بالسعادة، أريد أن أتعلم وأن أكون مرشدًا".
وأضاف "أردت أن أكون مع الفريق في فيرونا رغم الإصابة، شعرت بذلك من داخلي، عندما أقضي يومًا بدونهم فهذا يشبه البقاء بدون أبنائي". وعن بقائه في ميلان، علق إبراهيموفيتش: "لا أعرف، فلنرى ما سيحدث، الأمر في يد باولو مالديني، إذا أراد ذلك فأنا مستعد".
وزاد "الموسم ما زال طويلاً، وهناك العديد من المباريات المتبقية، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز".
وأضاف "أردت أن أكون مع الفريق في فيرونا رغم الإصابة، شعرت بذلك من داخلي، عندما أقضي يومًا بدونهم فهذا يشبه البقاء بدون أبنائي".
وزاد "الموسم ما زال طويلاً، وهناك العديد من المباريات المتبقية، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز".
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