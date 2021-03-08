بالفيديو: انجازات في مختلف المجالات... غوغل يحتفل باليوم العالمي للمرأة

بغداد - ياسين صفوان - "اختاري أن تتحدي" هو الشعار الذي أطلقه المنظمون في يوم المرأة العالمي هذا العام، لكسر الصورة النمطية عن المرأة. المرأة الأم والمربية وربة المنزل لا تقل اهمية عن المرأة الطيارة الناجحة في قيادة الطائرات، أو عن المرأة المتألقة في عالم السياسة أو تلك الناجحة في إدارة الشركات... لكل منها حصة من التقدير في يومها العالمي على الجهود التي تبذلها في بيتها وعملها ومجتمعها.

وفي هذه المناسبة، احتفل محرك البحث غوغل بيوم المرأة العالمي، من خلال فيديو يعرض انجازات المرأة في مختلف المجالات عبر التاريخ، في مجال التعليم والكتابة والطب والعلوم والفن وغيرها. وركز على المرأة التي حققت تميزا في قيادة الطائرات وفي الوصول الى الفضاء. كما ان الفيديو شدد على الدور في اعطاء المرأة حق الادلاء بصوتها، كما على حيازة المرأة على جوائز عالمية نظرا لتميزها في عملها.

الى ذلك، لم ينسى تقدير المرأة التي تعاني من بعض الاحتياجات الخاصة، والتي بدورها لم تقصر في عملها وفي تحقيق النجاحات.

كما يسلط الضوء على ان النجاح لا يقتصر على بعض الأعراق... فلا فرق بين المرأة البيضاء أو المرأة صاحبة البشرة السمراء، والدليل اننا شهدنا نجاحاتهن المختلفة على حد سواء. وقد ركز الفيديو على اشتباك الايادي بين النساء من مختلف الاعراق لتحقيق النجاحات.