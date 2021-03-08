خطة محكمة لتأمين جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

ساعات وتنطلق بمدينة سرت الليبية (وسط)، جلسة لمجلس النواب، تترقبها ليبيا والعالم، لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وينتظر الليبيون الجلسة للتعرف على الحكومة الليبية التي تعيد توحد المؤسسات الليبية وتقوم بالمصالحة الشاملة واستكمال خارطة الطريق وإخراج المرتزقة من البلاد التي عانت خلال الأعوام السابقة من انتشار الإرهاب والمليشيات المسلحة.



نواب ليبيا إلى سرت.. حكومة الدبيبة تترقب "الضوء الأخضر"



وقال مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن جلسة الإثنين ستبدأ مساء بعد وصول جميع أعضاء البرلمان من المناطق الليبية، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء من المنطقة الغربية سوف يصلون قبل ساعات من بدأ الجلسة.

وكشف المريمي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض الأسماء التي يريد النواب مناقشة عبد الحميد الديبية في اختيارها.