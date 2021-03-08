الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بعد اتهامه بمحاولة الطعن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني، صباح الإثنين، في شمالي الضفة الغربية بعد اتهامه بمحاولة الطعن.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365” إن فلسطينيا "حاول طعن جندي خلال نشاط لاعتقال مطلوب في مدينة طوباس حيث تصدى الجندي لمحاولة الطعن بينما أطلق جندي آخر النار على المهاجم".

وأشار إلى أنه تم "تحييد" الفلسطيني دون توضيح عمق إصابته.

وأضاف أدرعي "الجندي أصيب بجروح طفيفة في يده وتمت معالجته في المكان".

ولكن مصادر محلية فلسطينية أشارت إلى أن فلسطينيا أصيب بالفخذ ووصفت حالته بالمتوسطة بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي.