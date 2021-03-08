صحيفة أمريكية: مسؤول سعودي يتهم إيران بالهجوم على "رأس تنورة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم مستشار بالديوان الملكي السعودي إيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف الظهران ورأس تنورة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال المستشار الذي لم تكشف الصحيفة الأمريكية عن هويته إن "كل المؤشرات تشير إلى إيران"، مضيفًا أنه لم يتضح ما إذا كان الأصل إيران أم العراق، لكنه لم يأتِ من جهة اليمن.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت أمس أن هجوما "قادم من البحر" استهدف خزانات نفطية. وأدانت ما أسمته "أعمال التخريب والعداء المتكررة" التي تستهدف إمدادات الطاقة إلى العالم.



وليست هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها المملكة الاتهامات لإيران بشن هجمات من هذا النوع، ففي 2019 أدى هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قلب صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، إلى توقف نصف إنتاج المملكة من الخام مؤقتًا. وأعلن الحوثيون حينئذ مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجوم انطلق من العراق أو إيران.



وقال يحيى سريع المتحدث باسم قوات التمرد الحوثي في اليمن، إن الجماعة استخدمت يوم الأحد 10 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا في هجوم على المنطقة الشرقية بالسعودية ، فضلا عن أربع طائرات مسيرة وستة صواريخ استهدفت الجنوب.

وعاد العمل في ميناء رأس تنورة إلى طبيعته في أعقاب الهجوم، بحسب عدة مصادر ملاحية. وقال مدير في وكالة شحن طلب عدم نشر اسمه "عمليات التحميل مستمرة بشكل طبيعي".

و"رأس تنورة" أقدم وأكبر مصفاة نفط في شركة أرامكو السعودية وأكبر مرفق بحري لتحميل النفط في العالم. وتصدر المصفاة التي تبلغ طاقتها 550 ألف برميل يوميا أكثر من ربع إمدادات الوقود في المملكة.

وقال البيان السعودي إن شظايا صاروخ باليستي قال الحوثيون إنهم أطلقوه على أهداف عسكرية في الدمام القريبة سقطت بالقرب من منطقة سكنية لأرامكو في مدينة الظهران، حيث يقطن الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة،

وذكر مسؤول بالشركة أنه "بفضل الله، لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات".

كما أعلن التحالف العربي، الأحد، إحباط محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية خلال 24 ساعة بـ12مسيرة تم تدميرها.

وقال موظف في أرامكو يعيش في المنطقة إنه رأى مقذوفين اعترضتهما الدفاعات الجوية السعودية التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ. وأفاد سكان في الجوار أن نوافذ منازلهم اهتزت أو حتى تحطمت من جراء الانفجارات.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات ضوء ساطع في السماء فوق المنطقة الشرقية الغنية ثم سحابة من الدخان الأبيض.