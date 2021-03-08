قائد شرطة رأس الخيمة : يوم المرأة العالمي فرصة للإشادة بإنجازاتها ودورها الرائد في المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بمناسبة يوم المرأة العالمي بما حققته المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمرأة العسكرية على وجه الخصوص من إنجازات بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل.



وأضاف "ستبقى ابنة الوطن كذلك، كما أراد لها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات حين قال: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها.. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها.. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن".

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة يسعدني ونحن نحتفل بيوم المرأة أن نحتفي أولا بأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نحتفي بدورها الكبير في مسيرة الدولة ومسيرة العالم كله .. هي النموذج الرفيع لابنة الإمارات صاحبة العطاء الكثير والإنجاز اللامحدود ..هي القدوة الصالحة للمرأة الإماراتية وهي المثال والنموذج الذي يحتذى به دائماً في العطاء والإنجاز.

واضاف " كما يسعدنا ويشرفنا كذلك نحن أبناء وبنات الإمارات وفي يوم المرأة أن نتذكر بكل فخر واعتزاز النموذج المرموق للتلاحم القوي بين الشعب والقيادة في دولة الإمارات ..لقد كان حظنا موفوراً أن هيأ الله لنا القيادة الحكيمة لمسيرة المجتمع ولدور الإنسان رجلاً أو امرأة على حد سواء في صنع حاضره وتشكيل مستقبله" .

وأشار إلى إن يوم المرأة العالمي إنما هو مناسبة سنوية متجددة نشعر فيها بعظيم الفخر والاعتزاز بما يؤكده هذا اليوم من أننا في الإمارات نحظى بحمد الله بقيادة وطنية واعية وبرؤية استراتيجية رشيدة لمجتمع ناجح يكون فيه الإنسان الرجل والمرأة على حد سواء هو غاية كل نشاط وتكون فيه المشاركة الكاملة من الجميع هي الوسيلة والهدف في كل جهد أو مبادرة ..وبما نلاحظه من دور مرموق للمرأة العسكرية كذلك في حماية مكاسب الوطن والحفاظ على إنجازاته والإسهام في تقدمه وما نلاحظه من وعي صادق لدى بنات الإمارات بمكانة هذه الدولة في العالم وإدراك كامل بما يدور في هذا العالم من حولنا من تطورات تفرض علينا أن نكون دائماً في وضع استعداد ومبادرة بعزيمة قوية وإرادة لا تلين .