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توزيع 5.69 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا في فرنسا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 5.69 ملايين جرعة من اللقاح ضد في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الإثنين، توزيع 5.69 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

 

وتشير البيانات المعلنة اليوم الإثنين، إلى أن معدل التطعيم بلغ 163229 جرعة يومياً،

وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 1.6 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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