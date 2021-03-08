توزيع 5.69 ملايين جرعة من اللقاح ضد كورونا في فرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الإثنين، توزيع 5.69 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.



وتشير البيانات المعلنة اليوم الإثنين، إلى أن معدل التطعيم بلغ 163229 جرعة يومياً،

وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 1.6 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.