وزير الدفاع الأمريكي: السعودية شريك استراتيجي في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن السعودية شريك استراتيجي في المنطقة، ويتعين العمل معاً لضمان تحقيق أهدافنا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أوستن قوله، في مقابلة ببرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية، الأحد، في أول لقاء تلفزيوني له:"التحرك المتوازن يعكس دور السعودية كحليف للولايات المتحدة. السعودية شريك استراتيجي في المنطقة ويتعين على البلدين العمل معا لضمان تحقيق أهدافنا".

وأضاف أن العلاقات مع السعودية ستظل جيدة، حتى بعد أن نشرت الولايات المتحدة التقرير الأخير بشأن حادثة مقتل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

كانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا جاء فيه أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن العلاقات "ستكون علاقة طيبة"، متابعاً: "سنمضي في القيادة بقيمنا، لكننا سنمضي في حماية مصالحنا".

وتابع القول: "لكن أعتقد أنه لمجرد أن لديك علاقة استراتيجية طيبة مع حلف أو شريك، لا يعني أنك لا تستطيع تحميلهم المسؤولية عن أمور عدة".

وأكدت الرياض، في وقت سابق، أن "الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة".