خليفة بن طحنون: الإمارات ماضية في طريق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، أن دولة الإمارات ماضية في طريق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين إيماناً من قيادتها بأهمية الدور المحوري والشفعال الذي تقوم به المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل وفي مختلف الميادين والمجالات.



وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، إن "المرأة الإماراتية استطاعت أن تثبت جدارتها وتفوقها في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن دعم القيادة الرشيدة لها وتبني قضاياها وتهيئة البيئة المناسبة لبناء الذات وتطوير القدرات فتح آفاقا واسعة أمامها لتظهر إبداعاتها ومهاراتها وإمكانياتها".

وأضاف "لدينا العديد من قصص النجاح لنساء إماراتيات نفتخر بهن فهناك مبدعات في القطاعات التعليمية والهندسية والإدارية والاقتصادية وغيرها، كما شهدنا في العام الماضي خلال جائحة فيروس كورونا في القطاعات الصحية العديد من الشخصيات النسائية الملهمة اللواتي قدمن صوراً بهية في مجال العمل المتقن والمتفاني كما ضربن أروع الأمثلة على التضحية والإخلاص بالعمل".

وأوضح أن "لدينا أروع القصص وأنصع أمثلة النجاح تلك التي كانت بطلاتها أمهات الشهداء وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، فلقد سطرن بصبرهن وشموخهن وتضحياتهن أجمل الملاحم الوطنية وقدمن أبلغ العبر والمعاني وأسمى الرسالات في سبيل بناء الأجيال وصناعة المجد".

وفي ختام كلمته، رفع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان إلى مقام رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة وعظيم الشكر والعرفان على جهودها الحثيثة ومتابعتها الدائمة لشؤون المرأة الاماراتية وتبنيها لقضاياها وتعزيز تمكينها في مختلف المجالات