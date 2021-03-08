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حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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