شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج: الإصلاحات الانتخابية ستحسن قدرة الإقليم على الحكم الذاتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج – رويترز

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الاثنين، إن التغييرات التي تعتزم الصين تطبيقها على النظام الانتخابي في هونج كونج، ستحسن قدرة ذلك المركز المالي العالمي على الحكم الذاتي. ويعتزم البرلمان الصيني تقليص التمثيل الديمقراطي بشكل كبير في الهيئة التشريعية في هونج كونج وفي اللجنة التي تختار الرئيس التنفيذي وتراجع أي مرشحين في الانتخابات لتحديد مدى «وطنيتهم». وعادت لام إلى هونج كونج بعد حضورها افتتاح الدورة السنوية للبرلمان الصيني الأسبوع الماضي.