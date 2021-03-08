شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يغادر العراق بعد زيارة تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

غادر البابا فرنسيس، الاثنين، العراق بعد زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى العراق، تميزت بالأمن والآمان ولم تتعرض إلى معوقات في بلد غالباً ما يشهد توترات أمنية وأعمال عنف. جال البابا فرنسيس البالغ من العمر 84 عاماً بين بغداد وأربيل، منذ الجمعة، والموصل وقرقوش في شمال العراق الذي عانى لسنوات المتشددين، حاملاً قضية إحدى أقدم الجماعات المسيحية في العالم، كما التقى المرجع الشيعي آية الله العظمى علي السيستاني.

من جانبه، ودع الرئيس العراقي برهم صالح، صباح الاثنين، بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس بعد ختام زيارته التأريخية. وتبادل صالح والبابا الأحاديث الجانبية في صالة تشريفات مطار بغداد الدولي، ثم قام بتوديعه الى باب الطائرة الخاصة التي أقلت البابا من بغداد الى روما.

وقد حظيت زيارة البابا الى العراق باهتمام محلي وعربي وإقليمي ودولي كبير جداً. حيث زار البابا بغداد والنجف وذي قار واربيل ونينوى.