شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليابانية: موعد اجتماع بايدن وسوجا لم يتحدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو – رويترز

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو ، الاثنين، إنه لم يتم تحديد موعد عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا. وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء كاتو أن اليابان تأمل في عقد قمة بين الزعيمين في أقرب وقت ممكن اعتماداً على وضع جائحة فيروس كورونا المستجد. وكان موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني ذكر في وقت سابق، الاثنين، نقلاً عن أشخاص مطلعين أن بايدن ينوي استضافة سوجا في البيت الأبيض في أقرب وقت ممكن في إبريل/ نيسان في أول زيارة شخصية يقوم بها زعيم أجنبي في رئاسته.