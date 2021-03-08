شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترسل 15 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى سلوفاكيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براتيسلافا - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش، الأحد، أنّ سلوفاكيا، الدولة التي لديها أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في العالم، قد تلقّت تبرّعاً فرنسيّاً هو عبارة عن 15 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضادّ لفيروس كورونا. وتحدّث رئيس الحكومة عن «لفتة ودّية كبيرة» و«هديّة تعاطف مفيدة جدّاً» من فرنسا، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المحلية (تي آي إس آر) خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الفرنسي كريستوف ليونزي. وقال ماتوفيتش أيضاً إنّ فرنسا أيّدت فكرة إرسال شحنة طارئة من 100 ألف جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك من الاتّحاد الأوروبي إلى سلوفاكيا. وقالت وزارة الصحّة السلوفاكيّة، الأحد، إنّها رصدت النسخة المتحوّرة الجنوب إفريقيّة من فيروس كورونا في سبعٍ من العيّنات المأخوذة في البلاد. سجّلت سلوفاكيا عضو الاتحاد الأوروبّي والبالغ عدد سكّانها 5,4 مليون نسمة، في المتوسّط 24,09 وفاة لكلّ 100 ألف نسمة على مدار الأربعة عشر يوماً الماضية، وهو المعدّل الأعلى في العالم.